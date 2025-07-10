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Р. Шумахер — о спаде «Ред Булл»: в Сардинии сейчас стоят две яхты — Вольфа и Ферстаппена

Р. Шумахер — о спаде «Ред Булл»: в Сардинии сейчас стоят две яхты — Вольфа и Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер высказался о потенциальном переходе нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Мерседес».

«Похоже, все складывается не в пользу того, чтобы Ферстаппен остался в «Ред Булл». Думаю, в Сильверстоуне он осознал, что даже он не может спасти ситуацию. Если всё продолжится так же, а он почувствует, что ничего не получается, придётся нелегко.

Неслучайно на этой неделе у берегов Сардинии стоят две яхты, одна принадлежит Тото Вольфу, а другая — Максу Ферстаппену. Представляю, как они вместе пьют кофе», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

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