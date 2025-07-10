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Попов — об увольнении Хорнера: у Вольфа праздник. На балконе в Монако открывают шампанское

Попов — об увольнении Хорнера: у Вольфа праздник. На балконе в Монако открывают шампанское
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Популярный российский комментатор Алексей Попов иронично высказался о возможной реакции руководителя команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольфа на увольнение коллеги Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Сейчас многие ликуют наверняка. У Тото Вольфа праздник сейчас — на балконе в Монако открывают шампанское в том же доме, в котором живёт и Расселл. Через один от них — Хэмилтон. Сейчас там праздник. Ненавистный Хорнер уничтожен. Но семена он тоже пустил, как и Вольф, своих питомцев отправил во все команды, где они начинают руководить, так и питомцы Хорнера начинают руководить в других командах.

Куда пойдёт сам Кристиан — неизвестно. У него есть много денег. Он их заработал и как служащий, топ-служащий 20 лет, и как акционер. У него есть гигантский опыт, а на перепутье много команд. Да, «Альпин» берут сейчас Ниссона, но всё быстро может измениться», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.

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