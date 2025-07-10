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В «Хонде» отреагировали на увольнение Хорнера

В «Хонде» отреагировали на увольнение Хорнера
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Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Honda Racing Corporation Кодзи Ватанабэ отреагировал на увольнение руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Мы благодарны Кристиану за сотрудничество с самого начала нашего партнёрства и по сегодняшний день. У нас сложились прекрасные отношения с новым руководителем команды Лораном с тех пор, как он перешёл в «Рейсинг Буллз».

Намерение «Хонды» сделать всё возможное вместе с «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в течение следующих 12 гонок не изменилось», — приводит слова Ватанабэ издание Racingnews365.

Ранее российский комментатор Алексей Попов назвал Кристиана человеком, на котором держалась современная Формула-1.

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