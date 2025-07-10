Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот симулятора «Ред Булл» — об увольнении Хорнера: думал, что это шутка

Пилот симулятора «Ред Булл» — об увольнении Хорнера: думал, что это шутка
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот симулятора «Ред Булл» Джейк Деннис высказался об увольнении Криатиана Хорнера с поста руководителя команды.

«Я не узнал об этом, пока мой друг не прислал мне новость в WhatsApp. Я подумал, что это шутка. Зашёл в интернет и увидел, что это есть везде, так что да, эта история стала для меня сюрпризом. В этом году я был очень занят работой с «БМВ» и «Андретти», так что не работал на симуляторе с октября прошлого года. Из-за этого я был не очень в курсе событий. Так что я бы удивился, даже если бы остальные знали.

Хорнер так много сделал для спорта и для команды. Но, очевидно, срок работы не сыграл здесь никакой роли.

Думаю, пока сложно представить «Ред Булл» без Хорнера. Это шок. Он там уже два десятилетия. Конечно, будет переходный период. Но замена, которую им предоставили, очень хороша. Мекис опытен и хорош. Ему предстоит нелёгкая задача, но я думаю, он справится с ней хорошо», — приводит слова Денниса RacingNews365.

Материалы по теме
«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Хорнер расплакался, прощаясь
Live
«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Хорнер расплакался, прощаясь
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android