Пилот симулятора «Ред Булл» — об увольнении Хорнера: думал, что это шутка

Пилот симулятора «Ред Булл» Джейк Деннис высказался об увольнении Криатиана Хорнера с поста руководителя команды.

«Я не узнал об этом, пока мой друг не прислал мне новость в WhatsApp. Я подумал, что это шутка. Зашёл в интернет и увидел, что это есть везде, так что да, эта история стала для меня сюрпризом. В этом году я был очень занят работой с «БМВ» и «Андретти», так что не работал на симуляторе с октября прошлого года. Из-за этого я был не очень в курсе событий. Так что я бы удивился, даже если бы остальные знали.

Хорнер так много сделал для спорта и для команды. Но, очевидно, срок работы не сыграл здесь никакой роли.

Думаю, пока сложно представить «Ред Булл» без Хорнера. Это шок. Он там уже два десятилетия. Конечно, будет переходный период. Но замена, которую им предоставили, очень хороша. Мекис опытен и хорош. Ему предстоит нелёгкая задача, но я думаю, он справится с ней хорошо», — приводит слова Денниса RacingNews365.