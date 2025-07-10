Эксперт объяснил, почему не стоит ждать Хорнера в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«У него был контракт до 2030 года, и это нужно было как-то утрясти. С финансовой точки зрения ему больше не нужно заниматься такой работой.

Есть ощущение, что переход в «Феррари» оказал бы слишком большое влияние на его семейную жизнь, потому что он британец до мозга костей и не стал бы просто переезжать в Маранелло. И здесь неважно, насколько заинтересована им «Феррари». Я вижу его в «Астон Мартин». Или в «Альпин». Там нужно выстроить команду, вернуть её на вершину. Конечно, он ищет новый вызов», — приводит слова Дорнбоса GPBlog.