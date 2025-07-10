Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт объяснил, почему не стоит ждать Хорнера в «Феррари»

Эксперт объяснил, почему не стоит ждать Хорнера в «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Роберт Дорнбос высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«У него был контракт до 2030 года, и это нужно было как-то утрясти. С финансовой точки зрения ему больше не нужно заниматься такой работой.

Есть ощущение, что переход в «Феррари» оказал бы слишком большое влияние на его семейную жизнь, потому что он британец до мозга костей и не стал бы просто переезжать в Маранелло. И здесь неважно, насколько заинтересована им «Феррари». Я вижу его в «Астон Мартин». Или в «Альпин». Там нужно выстроить команду, вернуть её на вершину. Конечно, он ищет новый вызов», — приводит слова Дорнбоса GPBlog.

Материалы по теме
«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Хорнер расплакался, прощаясь
Live
«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Хорнер расплакался, прощаясь
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android