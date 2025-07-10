Хорхе Мартин вернётся на Гран-при Чехии после травмы

Действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин выступит на Гран-при Чехии на трассе в Брно. Об этом сообщила пресс-служба команды «Априлия», за которую выступает пилот.

Напомним, ранее Мартин впервые сел на мотоцикл после серьёзной травмы, полученной в аварии на Гран-при Катара 13 апреля. Мартин получил там переломы рёбер и повреждения лёгких, что, по оценкам врачей, требовало от четырёх до шести месяцев восстановления.

Примечательно, что ранее Мартин подтвердил, что склоняется к решению покинуть «Априлью» по окончании нынешнего сезона. Вместе с тем испанец предложил команде продлить дедлайн, к которому он определится, использовать ли опцию на сезон-2026.