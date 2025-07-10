Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бриаторе не против, если Хорнер станет совладельцем «Альпин» — F1-Insider

Бриаторе не против, если Хорнер станет совладельцем «Альпин» — F1-Insider
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе не исключает варианта, при котором Кристиан Хорнер может стать партнёром «Альпин», выкупив пакет акций команды. Об этом сообщает издание F1-Insider.

Как информирует источник, контракт Хорнера был рассчитан до 2030 года, однако опция, запрещающая ему переход к соперникам на тот же срок, уже не действует. Сам Хоррер заинтересован в том, тобы стать совладельцем команды.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20,5 года.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Хорнер расплакался, прощаясь
Live
«Ред Булл» уволил бессменного руководителя! Хорнер расплакался, прощаясь
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android