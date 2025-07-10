Бриаторе не против, если Хорнер станет совладельцем «Альпин» — F1-Insider

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе не исключает варианта, при котором Кристиан Хорнер может стать партнёром «Альпин», выкупив пакет акций команды. Об этом сообщает издание F1-Insider.

Как информирует источник, контракт Хорнера был рассчитан до 2030 года, однако опция, запрещающая ему переход к соперникам на тот же срок, уже не действует. Сам Хоррер заинтересован в том, тобы стать совладельцем команды.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении 20,5 года.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.