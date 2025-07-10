«Не хватает деталей». Нельсиньо Пике подтвердил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший подтвердил, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен ведёт переговоры с «Мерседесом».

«Все знают, что они обсуждают, да? Просто не хватает окончательных деталей контракта, но все знают, что это вариант. Они обсуждают.

Он будет в Формуле-1 в 2026 году. До августа ему нужно принять решение, они либо согласуют окончательные детали, либо нет. Но я думаю, это было бы довольно круто. Перейти или остаться? Перейти. Кто станет лучшим напарником для Макса в «Мерседесе»? Если он уйдёт, то это точно будет Антонелли. Точно», — сказал Нельсон Пике в Pelas Pistas Podcast.