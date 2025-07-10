Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не хватает деталей». Нельсиньо Пике подтвердил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»

«Не хватает деталей». Нельсиньо Пике подтвердил переговоры Ферстаппена с «Мерседесом»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Нельсон Пике-младший подтвердил, что четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен ведёт переговоры с «Мерседесом».

«Все знают, что они обсуждают, да? Просто не хватает окончательных деталей контракта, но все знают, что это вариант. Они обсуждают.

Он будет в Формуле-1 в 2026 году. До августа ему нужно принять решение, они либо согласуют окончательные детали, либо нет. Но я думаю, это было бы довольно круто. Перейти или остаться? Перейти. Кто станет лучшим напарником для Макса в «Мерседесе»? Если он уйдёт, то это точно будет Антонелли. Точно», — сказал Нельсон Пике в Pelas Pistas Podcast.

Материалы по теме
Кого убрать «Мерседесу» ради Ферстаппена и правильно ли оштрафовали Пиастри? Разбор
Эксклюзив
Кого убрать «Мерседесу» ради Ферстаппена и правильно ли оштрафовали Пиастри? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android