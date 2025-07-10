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Эксперт: Хорнер хотел стать совладельцем команды, но так и не добился этого

Эксперт: Хорнер хотел стать совладельцем команды, но так и не добился этого
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Бывший гонщик, эксперт Майк Хеземанс высказался об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«Вот почему многие люди ушли. А в Формуле-1 успеха можно добиться только с хорошей группой людей. Думаю, он также хотел стать своего рода совладельцем команды, чего в итоге не добился. Но, наверное, это и было его целью», — приводит слова Хеземанса RacingNews365.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул: четырежды — Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.

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