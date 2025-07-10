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Лоран Мекис высказался о следующем шаге после назначения в «Ред Булл»

Лоран Мекис высказался о следующем шаге после назначения в «Ред Булл»
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Новоиспечённый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис признался, что желает встретиться с как можно большим количеством сотрудников австрийской команды.

«Следующий шаг, который я с нетерпением жду, — это встреча с людьми. Просто не могу дождаться встречи с как можно большим количеством сотрудников этой невероятной команды. Хочется открыть для себя волшебство», — сказал Мекис в интервью пресс-службе «Ред Булл».

Мекис был назначен на пост руководителя «Ред Булл» 9 июля. Ранее команду возглавлял британский специалист Кристиан Хорнер.

В настоящий момент «Ред Булл» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 172 очка.

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