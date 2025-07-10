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Стало известно, почему Хорнера могли уволить из «Ред Булл»

Стало известно, почему Хорнера могли уволить из «Ред Булл»
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Чалерм Ювидья, сын соучредителя «Ред Булл» Чалео Ювидьи, отказался от 2% акций компании, которые принадлежали ему и давали контроль над всей компанией. Об этом сообщает Motorsport Week со ссылкой на официальную документацию компании.

Отныне 2% акций, которые контролировал Чалерм, принадлежат швейцарской инвестиционной компании Fides Trustees.

Ранее неоднократно сообщалось, что Чалерм Бвидья поддерживает кандидатуру Хорнера и именно он был инициатором того, что Кристиан остался в команде после прошлогоднего секс-скандала.

При этом стоит отметить, что подобные передачи долей — не редкость в финансовом мире, во многом в том числе для снижения налоговой нагрузки. Однако именно эти 2% акций делали семью Ювидья основными владельцами компании.

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