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Эксперт: приход Мекиса в «Ред Булл» поможет Цуноде

Эксперт: приход Мекиса в «Ред Булл» поможет Цуноде
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Известный эксперт Формулы-1 Джонатан Нобл высказался о приходе Лорана Мекиса в «Ред Булл» на место Кристиана Хорнера.

«Заменить Кристиана Хорнера в составе «Ред Булл» может далеко не каждый. Это непростая задача. Но в лице Лорана Мекиса команда выбрала того, кто, пожалуй, готов к этому по максимуму.

Лоран располагает к себе, умеет слушать и знает, как выжимать максимум из людей. Он достигает этого, будучи при этом спокойным и собранным. И, главное, он понимает гонки. Однако сейчас ему нужно перевернуть ситуацию в команде, а это непросто.

Его приход также станет большим плюсом для Юки Цуноды, который испытывает трудности в новой команде, а под руководством Мекиса в «Рейсинг Буллз» он в своё время расцвёл», — приводит слова Нобла The Race.

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