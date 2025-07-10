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Эксперт: ходит слух, что «Ред Булл» был выдвинут ультиматум от клана Ферстаппена

Эксперт: ходит слух, что «Ред Булл» был выдвинут ультиматум от клана Ферстаппена
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Репортёр BBC, эксперт Эндрю Бенсон высказался об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

«В Формуле-1 ходит слух, что «Ред Булл» был выдвинут некий ультиматум от клана Ферстаппена: или Хорнер уходит, или Макс. Сейчас сложно понять, правда ли это. «Ред Булл» публично не называл причину увольнения. Возможно, что никогда и не назовёт.

Можно сказать лишь, что Ферстаппен неоднократно заявлял о желании работать в спокойной, расслабленной обстановке. А в «Ред Булл» этого не было последние полтора года, а может, и дольше», — написал Эндрю Бенсон в своей колонке в BBC.

Напомним, 9 июля стало известно об увольнении Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

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