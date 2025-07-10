Мекис начал работу в «Ред Булл» и посетил съёмочный день «Ред Булл» в Сильверстоуне

Новоиспечённый руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщает PlanetF1.

Мекис прибыл в Сильверстоун, где посетил съемочный день. Механики подготовили для заездов болид RB21 для Юки Цуноды.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.