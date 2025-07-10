Крофт: в «Ред Булл» самая быстрая машина из возможных, но она неуправляема

Известный комментатор и эксперт Дэвид Крофт высказался о ситуации в «Ред Булл».

«Не знаю, что будет с Юки. Он всё ещё не может справиться с машиной. Прошло много гонок. Он останется с командой до конца сезона. Мы все хотим, чтобы он выступил гораздо лучше.

На Гран-при Великобритании мне сказали, что в «Ред Булл», по сути, фактически разработали машину, которая является самой быстрой из всех возможных, судя по имеющимся данным. Но она неуправляема.

Конструкторов предупреждали об этом, но они проигнорировали предупреждения. Сейчас всё возвращается на круги своя, и, возможно, им не хватает Эдриана Ньюи», — сказал Дэвид Крофт в эфире The F1 Show.