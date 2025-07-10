Экс-пилот Ф-1: есть вероятность, что Ферстаппен раздавит Антонелли

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт высказался о проблемах, с которыми может столкнуться Андреа Кими Антонелли, если его напарником в «Мерседесе» станет четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

«Антонелли мог бы поучиться у Ферстаппена, но это всегда был аргумент, который можно было привести в разговоре с Албоном, Гасли или даже Цунодой. Они так не делают. Не могут. Их полностью раздавят. Есть вероятность, что Антонелли тоже раздавят. Такое может случиться, когда соревнуешься с такими гонщиками, как Шумахер, Сенна, Алонсо, а теперь и Макс.

Разница в том, что иногда у тебя есть товарищ по команде, которого ты можешь иногда обыграть. Затем идёт топ-пилот, который, по сути, делает мега-поул-круги, как Макс в Сильверстоуне. В этом и заключается разница с Антонелли.

Кими может учиться, но это рискованно. Думаю, его личность ещё не сформировалась. Он кажется очень приятным парнем. Неужели он Джордж, в котором есть то, что позволяет ему противостоять Максу? Нет», — приводит слова Херберта GPBlog.