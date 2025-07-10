Серхио Перес получил на € 3 млн отступных больше, чем сообщалось — Бенсон

Мексиканский экс-пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил на € 3 млн отступных больше, чем сообщалось изначально. Об этом рассказал журналист Эндрю Бенсон.

«Они подписали с Серхио Пересом новый двухлетний контракт, который должен был действовать до конца 2026 года, хотя не было никаких очевидных или веских причин, по которым это должно было произойти.

К концу прошлого года они заплатили ему € 18 млн за то, чтобы он не ездил на них в течение двух лет», — сказал Бенсон в эфире подкаста The Checkered Flag.

Ранее сообщалось, что сумма отступных Пересу составила € 15 млн.

Ожидается, что в следующем сезоне Перес может стать пилотом «Кадиллака».