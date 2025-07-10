Дэвидсон: думаю, что Ферстаппен выступал бы на более высоком уровне, чем Сенна

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Энтони Дэвидсон высказался о сравнении Макса Ферстаппена и Айртона Сенны.

«Мне хотелось бы думать, что Макс, как и многие современные гонщики, выступал бы на более высоком уровне, чем Сенна, поскольку само стремление к производительности сегодня на более высоком уровне у всех.

Сегодня требования к гонщикам выше, хотя машины, возможно, и легче в управлении, но конкуренция выше. Сенна и Прост были там одни, опережая соперников на минуту, имея почти на 100 лошадиных сил больше, чем у кого-либо, благодаря двигателям «Хонды».

И бо́льшую часть времени они соревновались между собой, особенно в одном из сезонов. Откуда же тогда берётся другая конкуренция? И это оттачивает тебя как гонщика. Поэтому я думаю, что Макс… Он на очень высоком уровне. Мы это знаем. Это происходит только благодаря симулятору? Не думаю, что это происходит из-за симулятора «Ред Булл». Полагаю, это больше из-за его домашнего симулятора, особенно iRacing, в котором он играет. И, кажется, он постоянно конкурирует в этом плане», — приводит слова Дэвидсона GPBlog.