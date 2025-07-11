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Бакстон — об увольнении Хорнера: здесь нечто большее, чем падение производительности

Бакстон — об увольнении Хорнера: здесь нечто большее, чем падение производительности
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Комментатор Формулы-1 и IndyCar Уилл Бакстон высказался об увольнении руководителя «Ред булл» Кристиана Хорнера.

«Он — единственный руководитель команды, которого она когда-либо знала. Он вёл её и через хорошие, и через плохие времена на протяжении 20 лет. Так что это должно быть нечто большее, чем простое падение производительности.

Они уже там были. Они уже через это проходили. Значит, должно быть что-то ещё. И здесь замешано нечто большее. Думаю, это очевидно всем.

У Кристиана были личные проблемы за последние 18 месяцев. Они хорошо задокументированы. И, очевидно, о них не говорили так много, как могли бы, из-за их характера и того, насколько всё это стало юридическим. То тайские владельцы всегда были на его стороне. Что изменилось? Почему они больше не на его стороне?

И в основе всего этого на протяжении последних 18 месяцев лежали разговоры о том, что на самом деле больше всех людей, которые хотели отставки Кристиана, были Ферстаппены», — приводит слова Бакстона Motorsport.

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