Марко: Хюлькенберг входит в топ-5 пилотов Формулы-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о немецком гонщике «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберге.

«Для меня его выступления делают его одним из пяти лучших гонщиков Формулы-1. Он регулярно оставляет позади гонщиков с явным материальным преимуществом. Нико можно только отдать должное. Этот подиум был давно назревшим.

В 2020 году мы рассматривали возможность подписать Нико. В тот год он был не в команде, но мы были убеждены в его качествах, чтобы стать напарником Ферстаппена», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, ранее Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум, финишировав третьим на Гран-при Великобритании.