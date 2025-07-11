Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Хюлькенберг входит в топ-5 пилотов Формулы-1

Марко: Хюлькенберг входит в топ-5 пилотов Формулы-1
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о немецком гонщике «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберге.

«Для меня его выступления делают его одним из пяти лучших гонщиков Формулы-1. Он регулярно оставляет позади гонщиков с явным материальным преимуществом. Нико можно только отдать должное. Этот подиум был давно назревшим.

В 2020 году мы рассматривали возможность подписать Нико. В тот год он был не в команде, но мы были убеждены в его качествах, чтобы стать напарником Ферстаппена», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, ранее Хюлькенберг впервые в карьере поднялся на подиум, финишировав третьим на Гран-при Великобритании.

Материалы по теме
15 лет до первого подиума! Хюлькенберг и ещё 5 главных «страдальцев» Формулы-1
15 лет до первого подиума! Хюлькенберг и ещё 5 главных «страдальцев» Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android