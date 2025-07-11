Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«КАМАЗ-мастер» показал обновлённый дизайн грузовика Дмитрия Сотникова

«КАМАЗ-мастер» показал обновлённый дизайн грузовика Дмитрия Сотникова
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «КАМАЗ-мастер» провела тестовые заезды накануне административных проверок в преддверии старта ралли-рейда «Шёлковый путь». Камазовские экипажи Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова выехали на финальные предстартовые проверки спортивной техники.

Дмитрий Сотников — пятикратный и действующий победитель ралли «Шелковый путь» в зачёте грузовиков — стартует на обновлённом грузовике семейства К5, даже внешне отличающемся от машин своих сокомандников.

Фото: КАМАЗ-мастер

«У нас обновлённый дизайн, решили сделать его более брутальным и агрессивным. К сожалению, успели оформить только одну машину. Посмотрим, как это сработает. К сожалению, не всё ещё испытано в полной мере, есть переживания за отдельные детали. А так машина с начала года, конечно, имеет изменения. Что до старта, то мандража ещё такого нет, но, думаю, перед стартом у всех будет волнение», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Ралли «Шёлковый путь» стартует в Иркутске 12 июля.

Материалы по теме
«КАМАЗ-мастер» обнародовал составы пяти экипажей на ралли-марафон «Шёлковый путь»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android