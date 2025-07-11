«КАМАЗ-мастер» показал обновлённый дизайн грузовика Дмитрия Сотникова

Команда «КАМАЗ-мастер» провела тестовые заезды накануне административных проверок в преддверии старта ралли-рейда «Шёлковый путь». Камазовские экипажи Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова, Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова выехали на финальные предстартовые проверки спортивной техники.

Дмитрий Сотников — пятикратный и действующий победитель ралли «Шелковый путь» в зачёте грузовиков — стартует на обновлённом грузовике семейства К5, даже внешне отличающемся от машин своих сокомандников.

Фото: КАМАЗ-мастер

«У нас обновлённый дизайн, решили сделать его более брутальным и агрессивным. К сожалению, успели оформить только одну машину. Посмотрим, как это сработает. К сожалению, не всё ещё испытано в полной мере, есть переживания за отдельные детали. А так машина с начала года, конечно, имеет изменения. Что до старта, то мандража ещё такого нет, но, думаю, перед стартом у всех будет волнение», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Ралли «Шёлковый путь» стартует в Иркутске 12 июля.