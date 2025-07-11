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Руководитель «Хааса» Комацу проехал на болиде Ф-1 на фестивале в Гудвуде

Руководитель «Хааса» Комацу проехал на болиде Ф-1 на фестивале в Гудвуде
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Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу проехал за рулём болида Формулы-1 на фестивале скорости в Гудвуде. Видео было опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Комацу пилотировал машину VF-24 образца прошлого года.

«Раньше мы не могли этого сделать. Это первый год программы тестовых автомобилей. У нас никогда раньше не было такой богатой команды, так что это лишь доказательство того, что мы растём как команда.

И очень приятно, что мы можем участвовать в таких мероприятиях, как Гудвуд, в столь важный момент в истории нашей команды. Это наш 10-й год. Мы только что провели наш 200-й Гран-при в Монреале, так что это очень уместно», — приводит слова Комацу пресс-служба фестиваля.

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