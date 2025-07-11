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Бенсон: в последнее время Хорнер принимал решения, выгодные ему, а не команде

Бенсон: в последнее время Хорнер принимал решения, выгодные ему, а не команде
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Известный журналист Эндрю Бенсон высказался об увольнении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Хорнер стал практически неразрывно связан с командой, и некоторые критические замечания, которые я слышал за последние несколько месяцев или чуть дольше, заключались в том, что он больше не мог рассматривать себя отдельно от команды.

Как лидер ты не должен впадать в иллюзию, что ты — команда. Никто не может предсказать, что происходит у кого-то в голове, но те, кто следит за «Ред Булл» и тесно сотрудничал с командой, заметили изменение подхода в последнее время.

Было ощущение, что границы размываются. Решения принимались, потому что они были выгодны Кристиану Хорнеру, но не обязательно были правильными для команды. Я не говорю, были ли эти люди правы или нет. Но совершенно очевидно, что руководство было недовольно тем, как управлялась команда», — приводит слова Бенсона BBC.

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