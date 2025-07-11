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Херберт: надеюсь, в «Астон Мартин» выберут Расселла

Херберт: надеюсь, в «Астон Мартин» выберут Расселла
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о будущем британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Возможность перехода Джорджа Расселла в «Астон Мартин» всё ещё существует. Думаю, это всё ещё возможно. Другая команда, в которой есть место — это «Альпин». Не стоит проводить год без дела.

Обычно это худший из вариантов, потому что в Формуле-1 всё развивается слишком быстро и тебя очень легко могут внезапно оттеснить, даже если ты Джордж Расселл. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и в «Астон Мартин» сделают выбор в пользу Расселла», — приводит слова Джонни Херберта GPBlog.

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