Херберт: надеюсь, в «Астон Мартин» выберут Расселла

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о будущем британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Возможность перехода Джорджа Расселла в «Астон Мартин» всё ещё существует. Думаю, это всё ещё возможно. Другая команда, в которой есть место — это «Альпин». Не стоит проводить год без дела.

Обычно это худший из вариантов, потому что в Формуле-1 всё развивается слишком быстро и тебя очень легко могут внезапно оттеснить, даже если ты Джордж Расселл. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует и в «Астон Мартин» сделают выбор в пользу Расселла», — приводит слова Джонни Херберта GPBlog.