Келли Пике показала фото их с Ферстаппеном дочери

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась фотографией младшей дочери Лили, отцом которой является её молодой человек, четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Фото: Соцсети Келли Пике

Напомним, дочь Ферстаппена и Пике родилась в мае 2025 года. Помимо Лили, у Пике есть старшая дочь, отцом которой является россиянин Даниил Квят.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. После 12 Гран-при в активе нидерландца 165 очков. Лидирует в чемпионате австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен» (234 балла).