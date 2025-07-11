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Келли Пике показала фото их с Ферстаппеном дочери

Келли Пике показала фото их с Ферстаппеном дочери
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Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась фотографией младшей дочери Лили, отцом которой является её молодой человек, четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Фото: Соцсети Келли Пике

Напомним, дочь Ферстаппена и Пике родилась в мае 2025 года. Помимо Лили, у Пике есть старшая дочь, отцом которой является россиянин Даниил Квят.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. После 12 Гран-при в активе нидерландца 165 очков. Лидирует в чемпионате австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен» (234 балла).

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