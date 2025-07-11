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Ральф Шумахер: уверен, Мекис справится в «Ред Булл»

Ральф Шумахер: уверен, Мекис справится в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о новоиспечённом руководителе «Ред Булл» Лоране Мекисе.

«Он понимает машину, он также долгое время работал в «Феррари», он знает, как всё устроено. В нём есть тот человеческий фактор, которого долгое время не хватало «Ред Булл». Юки Цунода тоже будет рад такому боссу, который будет оказывать ему чуть больше поддержки. Логично, что они хорошо знают друг друга.

Я думаю, что это было очень хорошее решение, и прежде всего оно также демонстрирует динамику в «Ред Булл» с учётом «Рейсинг Буллз». То, как команда формирует персонал в дочерней команде, а затем продвигает его. Мекис абсолютно готов, и я уверен, что он справится», — приводит слова Ральфа Шумахера PlanetF1.

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