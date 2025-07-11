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Стало известно, в какую сумму может обойтись увольнение Хорнера «Ред Булл»

Увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» может обойтись австрийской команде в £ 66 млн ($ 89 млн). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как информирует источник, ежегодная зарплата Хорнера по контракту может достигать £ 12 млн ($ 16,3 млн), а юристы специалиста планируют настаивать на полной выплате суммы по оставшемуся контракту. Соглашение Хорнера с «Ред Булл» было рассчитано до конца сезона-2030.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.