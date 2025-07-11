«Кто ещё добился того же в Формуле-1?» Экклстоун — о Хорнере

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о бывшем руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

«Ради бога, кто ещё добился того же в Формуле-1? Чисто по результатам! Очень мало руководителей, которые умеют всё, от инженерии до связей с общественностью. Он управлял компанией так, как считал нужным. Долгое время люди были готовы сказать: «Ладно, всё в порядке, он справляется».

Но как только ты немного оступился, люди смотрят и говорят: «Подожди». Кристиан выиграл много чемпионатов. Он привык побеждать. Поэтому нелегко, когда ты не побеждаешь и когда ты знаешь, что это не только твоя вина», — приводит слова Экклстоуна GPBlog.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул — четырежды Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.