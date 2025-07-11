Чандхок: более вероятен приход Хорнера в «Альпин», а не в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался о возможном варианте продолжения карьеры экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Слухи о возможном переходе Хорнера в «Феррари» ходят уже около 10 лет. Мне кажется, что более привлекательным вариантом для «Феррари» было бы приглашение Кристиана Хорнера в команду вместе с Эдрианом Ньюи. Сейчас же мне кажется более вероятным приход Хорнера в «Альпин», чем в «Феррари». Потому что в «Феррари» уже сейчас пытаются построить что-то своё.

От дома Хорнера до базы в Мильтон-Кинсе примерно такое же расстояние, как до базы в Энстоуне. Так что вариант с «Альпин» кажется очень вероятным для дальнейшего развития карьеры Кристиана. Он и Флавио Бриаторе — старые друзья. Флавио не хочет руководить «Альпин» на постоянной основе. Да, у него есть Стив Нильсен. Но я вполне допускаю, что за кулисами уже пришли в движение некоторые шестерёнки, а Хорнер получил себе место в «Альпин», — приводит слова Чандхока Sky Sports.