Владелец «Кадиллака» высказался о Боттасе

Владелец команды «Кадиллак» Дэн Таурисс высказался о возможности приглашения в команду финского гонщика Валттери Боттаса.

«Валттери — очень привлекательный вариант для нашей команды. Он невероятный пилот, и я могу сказать, что вероятность его приглашения в «Кадиллак» действительно существует», — приводит слова Таурисса Speed Week.

Боттас попал в «Королевские гонки» в 2011 году, став тест-пилотом «Уильямса». Эту роль он выполнял два года, а в 2013-м перешёл в статус боевого пилота английского коллектива, за который выступал на протяжении четырёх лет, после чего стал гонщиком «Мерседеса». Проведя пять сезонов в немецкой команде, перешёл в «Заубер», а в 2025-м стал резервистом немцев.