Хельмут Марко объяснил, почему «Ред Булл» решил назначить Мекиса новым боссом команды

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, почему было принято решение назначить Лорана Мекиса на пост руководителя и генерального директора австрийской команды.

«Будучи до этого спортивным директором «Рейсинг Буллз», Алан стал для нас логичным выбором, поскольку мы не хотели приглашать никого со стороны. По сути, мы просто расширили его прежнюю роль.

Лоран также выдвинут на новую работу по тем же причинам. Это было внутреннее решение вопроса, кроме того, у него огромный опыт. Благодаря своей разнообразной деятельности, в том числе в ФИА и «Феррари», у Лорана есть всё необходимое, чтобы умело возглавить топовую команду», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.