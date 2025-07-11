Марко: не понимаем, почему Пиастри наказали, а Расселла в Канаде — нет

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о штрафе в 10 секунд для пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Великобритании.

«Ажиотаж в Сильверстоуне: 10-секундный штраф для Пиастри. Это не первый раз, когда мы видим столь щекотливую сцену за машиной безопасности. Я думаю, что штраф приемлем с точки зрения масштаба, но нам бы хотелось большей последовательности в решениях судей.

Болельщики спрашивают: почему за аналогичную ситуацию Расселла в Канаде не наказали, а Пиастри в Великобритании — наказали? Они этого не понимают, и, честно говоря, мы тоже», — приводит слова Хельмута Марко Speedweek.