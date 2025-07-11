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Кравиц: не думаю, что Хэмилтон будет рад замене Вассёра на Хорнера

Кравиц: не думаю, что Хэмилтон будет рад замене Вассёра на Хорнера
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Комментатор и аналитик Sky Sports Тед Кравиц высказался о потенциальной замене руководителя «Феррари» Фредерика Вассёра на Кристиана Хорнера.

«У Хорнера и Хэмилтона долгая история соперничества и взаимоотношений, в этом плане уже утекло много воды. Конечно, в этом бизнесе всегда сложно сказать, как ты сработаешься с тем или иным человеком. Но я не уверен, что Льюис будет рад тому, что «Феррари» сейчас расстанется с Фредериком и заменит его Хорнером.

Никто не видел, чтобы Льюис и Хорнер ужинали вместе. Так что я не уверен, что эта пара сработается. У Леклера и вовсе нет никакой истории взаимоотношений с Хорнером. У Хэмилтона эта история небольшая», — приводит слова Кравица Sky Sports.

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