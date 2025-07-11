Уитли: не думаю, что перерыв помешает Пересу вернуться в Формулу-1

Глава «Кик-Заубера» Джонатан Уитли высказался о возможном возвращении мексиканского пилота Серхио Переса в Формулу-1.

«В первую очередь мне нравилось работать с Чеко. Он прекрасный человек с правильным отношением к жизни. Я никогда не сомневался в его скорости. С самого начала мы смогли сработаться, и это вышло естественно.

Он показывал несколько очень выдающихся выступлений за рулём болида моей теперь уже бывший команды. И я не думаю, что небольшой перерыв в пилотировании болида Формулы-1 помешает ему при возможном возвращении. Если вы умеете пилотировать гоночную машину, то вы всегда будете знать, как это делается», — приводит слова Уитли пресс-служба Формулы-1.