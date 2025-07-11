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Самолёты Ферстаппена и Вольфа замечены в Сардинии

Самолёты Ферстаппена и Вольфа замечены в Сардинии
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Частный самолёт четырёхкратного и действующего чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена сегодня приземлился в Сардинии (Италия). Цели визита нидерландца в Италию не сообщаются.

Однако, согласно сервису Flightradar, руководитель «Мерседеса» Тото Вольф также прибыл в Италию — его частный самолёт также приземлился в аэропорту Сардинии.

Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес» в следующем сезоне. Ожидается, что Ферстаппен примет окончательное решение до конца лета.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. После 12 Гран-при в активе нидерландца 165 очков. Лидирует в чемпионате австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен» (234 балла).

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