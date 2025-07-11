Стало известно, когда Хорнер сможет возглавить другую команду Формулы-1

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сможет приступить к работе с новой командой с января 2026 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Именно до начала следующего года будет рассчитан обязательный «отпуск по уходу за садом» экс-босса команды.

Напомним, утром 9 июля стало известно, что Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды и её исполнительного директора. Его место займёт Лоран Мекис.

Хорнер являлся бессменным руководителем австрийской команды на протяжении более чем 20 лет.

Под руководством Хорнера пилоты команды восемь раз выигрывали титул: четырежды — Себастьян Феттель и столько же раз — Макс Ферстаппен.