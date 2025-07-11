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По подозрению в убийстве своего отца задержан самый молодой гонщик Формулы-3 — Marca

По подозрению в убийстве своего отца задержан самый молодой гонщик Формулы-3 — Marca
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23-летний испанец Антолин Гонсалес-младший, являющийся бывшим пилотом молодёжных серий и самым юным гонщиком Формулы-3, был задержан в своей стране по подозрению в убийстве своего 56-летнего отца Антолина Гонсалеса-старшего, сообщило издание Marca.

В тексте статьи говорится, что преступление было совершено 5 июля. Гонсалес-старший был обнаружен с колотой раной в шею. Его сын был задержан по обвинению в убийстве в городе Аранда-де-Дуэро. Свидетельницей конфликта является бывшая супруга Гонсалеса-старшего и мать гонщика, которая и вызвала экстренные службы, они задержали её сына в соседнем населённом пункте.

Антолин является самым младшим участником Формулы-3, дебютировав в серии в возрасте 13 лет за команду «Драйвикс». Гонсалес-младший стал чемпионом итальянской Формулы-4. Закончил карьеру в 2018-м.

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