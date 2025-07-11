«Не обеспокоен». Колапинто — о своём будущем в «Альпин»

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», ответил, переживает ли по поводу своего будущего во французском коллективе.

«Есть ли сомнения, что я не выступлю на Гран-при Бельгии? Я не очень обеспокоен. Конечно, всегда ходят разговоры и слухи, но мне просто нужно продолжать работать и пытаться помочь команде улучшить машину. Мы сделали несколько хороших шагов в Сильверстоуне, но это определённо не то, чего мы хотим», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.

Аргентинец до шестого этапа сезона 2025 года выполнял функции резервного гонщика в «Альпин», но после Гран-при Майами заменил Джека Дуэна. После ещё шести этапов на его счету ноль очков.