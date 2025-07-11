Леклер ответил, настраивают ли болид «Феррари» под предпочтения Хэмилтона

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», ответил, настраивают ли болид под предпочтения 40-летнего британского пилота и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

«Внутри команды у нас есть все инструменты для настройки машины, подходящей как моему стилю пилотажа, так и стилю Льиюса. Потому не думаю, что проблема в этом, и я просто хочу, чтобы в следующем году у меня была максимально быстрая машина. Это именно то, чего хочет Льюис, и за какие бы места мы ни боролись в 2026-м, я настрою машину так, как мне нравится, и Льюис поступит точно так же», — приводит слова Леклера издание GPblog.