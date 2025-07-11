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Чемпион Формулы-Е рассказал, чем Мекис отличается от Хорнера

Чемпион Формулы-Е рассказал, чем Мекис отличается от Хорнера
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Бывший гонщик Формулы-1, чемпион Формулы-Е, а также пилот симулятора «Ред Булл» Себастьен Буэми рассказал, чем отличается нынешний руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис от уволенного Кристиана Хорнера.

«Да, в «Торо Россо» он был главным гоночным инженером. Так что я знаю его достаточно хорошо. Я думаю, он хороший парень. Он уже давно работает в семье «Ред Булл». Потому что до того, как он перешёл в ФИА, а затем в «Феррари», он долгое время работал в «Торо Россо». Затем вернулся на роль руководителя «Рейсинг Буллз». Так что он знает мир «Ред Булл».

Лоран, очевидно, инженер, поэтому отлично разбирается в технике. Но, очевидно, Кристиан был очень силён в политике, и он долгое время способствовал росту команды. Я не знаю, сколько человек работало в «Ред Булл», когда он присоединился к нам, и сколько их сейчас, но что-то около 1500. Но точно не знаю, сколько на самом деле.

Кристиан способствовал расширению коллектива. Лоран тоже это знает. Он был в «Феррари», это большая команда», — приводит слова Буэми издание Racingnews365.

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