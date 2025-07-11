Чемпион MotoGP Мартин останется в «Априлье» на 2026 год — AS

27-летний испанский мотогонщик Хорхе Мартин, являющийся действующим чемпионом серии MotoGP, останется пилотом «Априльи» на 2026 год, несмотря на своё желание покинуть коллектив, сообщило издание AS.

В тексте уточняется, что в контракте Хорхе есть пункт, позволяющий ему выйти из действующего соглашения, чтобы присоединиться только к одной заводской команды — «Хонде». Но руководитель MotoGP заявил, что не позволит присоединиться ни одному мотогонщику к какой-либо команде при наличии действующего контракта.

Сообщается, что в Ассене стало известно, что сторона гонщика предложила «Априльи» обратиться в TAS, спортивный суд, чтобы как можно скорее определить, какая из сторон права, но итальянский производитель отказался от этой опции, поскольку затягивание конфликта было для него лучшим способом удержать Мартина в своём составе, что было их приоритетом.

На этой неделе Хорхе и команда провели тесты в Мизано, где, по слухам, сохраняли профессиональный уровень отношений.