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Леклер — о современной Ф-1: 15 лет назад если терял баланс в повороте, то не мог изменить

Леклер — о современной Ф-1: 15 лет назад если терял баланс в повороте, то не мог изменить
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», рассказал о техническом прогрессе серии.

«Я действительно не беспокоюсь о техническом развитии. Думаю, что мы живём в такое время, когда сейчас, в Формуле-1, инженеры и технологии находятся на самом высоком уровне, и нам просто нужна самая быстрая машина. Когда мы выводим на трассу самую быструю машину, тогда у нас появляется полная свобода действий.

Это не похоже на то, что было 10 или 15 лет назад, когда вы немного теряли баланс в повороте, и у вас не было инструментов, чтобы заставить машину ехать быстрее. Теперь у команд есть возможность всё исправить прямо на трассе — так что я точно не волнуюсь», — приводит слова Леклера издание GPblоg.

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