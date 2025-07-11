«За пределами Ф-1 есть жизнь». Резервист «Астон Мартин» Другович — о своём будущем

Бразильский резервист команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фелипе Другович высказался о своих шансах стать боевым пилотом в «Королевских гонках», затронув переговоры с «Кадиллаком».

«Честно говоря, это сложно определить. Я имею в виду, что на данный момент мы, очевидно, пытаемся понять, какие возможности есть на следующий год. В следующем сезоне я могу стать боевым пилотом, а могу и не стать, но в то же время мне нужно что-то ещё, что позволило бы мне участвовать в гонках на протяжении всего года.

Что-то, на чём я мог бы по-настоящему сосредоточиться, а не просто искать возможности для дебюта в статусе резервиста. Так что это то, что я ищу. «Кадиллак»? Да, это вариант. Но в то же время, опять же, это очень сложно, поскольку они общаются со многими-многими пилотами. И да, я, безусловно, хотел бы быть там, и мне бы очень хотелось участвовать в гонках, это моя мечта, и я пытаюсь оказаться там.

Но в то же время есть гонки и за пределами Формулы-1. За пределами «Королевских гонок» есть жизнь, так что нам нужно немного подождать и посмотреть», — приводит слова Друговича издание Racingnews365.