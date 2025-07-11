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«Макс ничего не сделал». Хэмилтон ответил, винит ли Ферстаппена за концовку сезона-2021

«Макс ничего не сделал». Хэмилтон ответил, винит ли Ферстаппена за концовку сезона-2021
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», ответил, винит ли четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за концовку сезона-2021, где Макс завоевал дебютный титул, на фоне интереса «Мерседеса» к нидерландцу.

«Макс ничего не сделал. Точнее, он сделал то, что от него требовалось как от гонщика в плане победы, так что я не думаю, что его переход в «Мерседес» стал бы проблемой», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.

Напомним, на Гран-при Абу-Даби — 2021 Хэмилтон и Ферстаппен вдвоём претендовали на чемпионство. Льюис лидировал на протяжении заезда, но из-за машины безопасности в концовке гонки гоночный директор Майкл Маси принял решение о рестарте за один круг до финиша, благодаря чему перешедший на свежий «софт» Ферстаппен обогнал Хэмилтона.

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