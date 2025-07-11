«Феттель и Хэмилтон». Пилот сейфти-кара Ф-1 назвал, кто больше всего жалуется на него

54-немецкий автогонщик Бернд Майландер, являющийся пилотом машины безопасности Формулы-1 и младших серий во время уикендов «Королевских гонок», рассказал, кто из пилотов больше всего жалуется на его скорость в момент выезда на трассу.

«Я бы сразу назвал Себастьяна и Льюиса. Но я их за это не виню. Понимаю, что им хочется видеть более высокую скорость, но я развиваю её максимум, следуя допустимым ограничениям по правилам. Как только трасса очистится, я, вероятно, увеличу скорость на 95%», — приводит слова Майландера издание GPblog.

Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1, завоевавший свои титул за «Ред Булл». Затем выступал за «Феррари» и «Астон Мартин», уйдя из серии в 2022 году.

Хэмилтон — семикратный обладатель титула, взял один за «Макларен» и шесть — за «Мерседес». В данный момент является гонщиком «Феррари».