Штайнер объяснил, почему Ферстаппен останется в «Ред Булл» до конца 2026 года

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, почему четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл» до конца 2026 года.

«Макс определённо останется в «Ред Булл», по крайней мере, я думаю, до 2026-го. Он оглянется вокруг и посмотрит, что произойдёт в следующем году. Ситуация зависит от того, кто силён, а кто нет, какая команда выйдет в фавориты, потому что менять коллектив в данный момент и подписывать долгосрочный контракт с кем-то, кем бы он ни был, очень рискованно.

Вот почему он говорит: я останусь там, где я есть. Посмотрите на это. И у него, конечно, есть пункты в контракте: если в следующем году что-то не получится, он всё равно может уйти. И мы знаем, что лучшей команде всегда нужен лучший гонщик, а лучший пилот всегда хочет быть в лучшем коллективе. Вот почему я думаю, что у него есть все шансы принять решение в следующем году. Но менять команду сейчас было бы рискованно», — приводит слова Штайнера издание Sport.de.