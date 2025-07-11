Экклстоун — о секс-скандале Хорнера: 50-летний идиот, посчитавший себя 20-летним парнем

94-летний бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об уволенном из «Ред Булл» Кристиане Хорнере, коснувшись его секс-скандала в 2024 году.

«Это дело, в которое он вляпался 18 месяцев назад… он был просто идиотом. Кристиан — 50-летний мужик, но в моменте он ощутил себя 20-летним парнем и решил, что у него всё выйдет. Я часто задаюсь вопросом, когда происходят подобные ситуации, почему, если девушка так обижена или оскорблена чьими-то ухаживаниями, она просто не говорит: «Эй, ты, прекрати это!»

Но суть вот в чём: есть люди, которые думали, что ему всё сходит с рук, что он вёл себя так, как будто это была не огромная корпорация «Ред Булл», а то, что принадлежит лично ему. Ему многое сходило с рук. И всё время, пока вы даёте результат, люди закрывают на это глаза. Но когда вы перестаёте это делать, люди начинают оглядываться. Один, а затем двое, трое начинают думать: «Ну, я мог бы справиться с работой лучше», — приводит слова Экклстоуна издание Motorsport.