Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экклстоун — о секс-скандале Хорнера: 50-летний идиот, посчитавший себя 20-летним парнем

Экклстоун — о секс-скандале Хорнера: 50-летний идиот, посчитавший себя 20-летним парнем
Аудио-версия:
Комментарии

94-летний бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об уволенном из «Ред Булл» Кристиане Хорнере, коснувшись его секс-скандала в 2024 году.

«Это дело, в которое он вляпался 18 месяцев назад… он был просто идиотом. Кристиан — 50-летний мужик, но в моменте он ощутил себя 20-летним парнем и решил, что у него всё выйдет. Я часто задаюсь вопросом, когда происходят подобные ситуации, почему, если девушка так обижена или оскорблена чьими-то ухаживаниями, она просто не говорит: «Эй, ты, прекрати это!»

Но суть вот в чём: есть люди, которые думали, что ему всё сходит с рук, что он вёл себя так, как будто это была не огромная корпорация «Ред Булл», а то, что принадлежит лично ему. Ему многое сходило с рук. И всё время, пока вы даёте результат, люди закрывают на это глаза. Но когда вы перестаёте это делать, люди начинают оглядываться. Один, а затем двое, трое начинают думать: «Ну, я мог бы справиться с работой лучше», — приводит слова Экклстоуна издание Motorsport.

Материалы по теме
Штайнер объяснил, почему Ферстаппен останется в «Ред Булл» до конца 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android