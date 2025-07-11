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72-летний владелец «Хааса» прокомментировал ощущения от пилотажа болида Формулы-1

72-летний владелец «Хааса» прокомментировал ощущения от пилотажа болида Формулы-1
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Владелец команды «Хаас» Джин Хаас прокомментировал своё участие на фестивале скорости в английском Гудвуде. Джин проехался на болиде Формулы-1 его коллектива VF-23, на котором «Хаас» выступал в 2023 году. Руководитель команды Аяо Комацу присоединится к нему на болиде VF-24.

Джин Хаас за рулём болида на фестивале

Джин Хаас за рулём болида на фестивале

Фото: goodwood.com

«Когда Аяо впервые спросил меня, как я отношусь к тому, чтобы проехаться на болиде здесь, в Гудвуде. Мне показалось, что предстоит проделать ужасно много работы хотя бы только для того, чтобы подняться на этот холм.

Честно говоря, я не знал о Фестивале скорости заранее, но он заинтриговал меня, и теперь я понимаю, почему сюда приходят так много фанатов. На этом мероприятии можно увидеть столько разных автомобилей — старых и новых, не только болидов Формулы-1. Так что болельщикам действительно предоставляется возможность застать машины, которые они видели только по телевизору или в кино.

Мне нравятся автомобили 1940-х и 1950-х, ведь удивительно, как эти команды создавали автомобили, которые развивали скорость 150 миль/ч с помощью базовых инструментов, которые у них были по сравнению с нынешними», — приводит слова Хааса издание GPblog.

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