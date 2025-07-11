Вассёр: не уверен, что станем чемпионами, даже если выиграем все гонки до конца 2025-го

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о шансах команды на победу в Кубке конструкторов в сезоне 2025 года.

«И даже если выиграем все гонки до конца сезона, я не уверен, что станем чемпионами. Но мы всё ещё продолжаем борьбу с «Мерседесом» и с «Ред Булл». Мы всё ещё претендуем на победы в нескольких гонках, и это важно для команды.

Я думаю, мы все понимаем, что вернуться на один уровень с «Маклареном» будет более чем сложно. Во-первых, у них есть преимущество, иногда на некоторых трассах или в некоторых условиях мы можем бороться с ними, но в целом у них есть запас, а также большое преимущество с точки зрения очков в чемпионате», — приводит слова Вассёра издание GPblog.