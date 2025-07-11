Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр: не уверен, что станем чемпионами, даже если выиграем все гонки до конца 2025-го

Вассёр: не уверен, что станем чемпионами, даже если выиграем все гонки до конца 2025-го
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о шансах команды на победу в Кубке конструкторов в сезоне 2025 года.

«И даже если выиграем все гонки до конца сезона, я не уверен, что станем чемпионами. Но мы всё ещё продолжаем борьбу с «Мерседесом» и с «Ред Булл». Мы всё ещё претендуем на победы в нескольких гонках, и это важно для команды.

Я думаю, мы все понимаем, что вернуться на один уровень с «Маклареном» будет более чем сложно. Во-первых, у них есть преимущество, иногда на некоторых трассах или в некоторых условиях мы можем бороться с ними, но в целом у них есть запас, а также большое преимущество с точки зрения очков в чемпионате», — приводит слова Вассёра издание GPblog.

Материалы по теме
Экклстоун — о секс-скандале Хорнера: 50-летний идиот, посчитавший себя 20-летним парнем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android