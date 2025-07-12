Попов: Ферстаппену, возможно, будет проще с более молодым и податливым Мекисом

Популярный российский комментатор Алексей Попов прокомментировал приход Лорана Мекиса на должность руководителя команды Формулы-1 «Ред Булл».

«Мекис долгое время был вторым в «Феррари», и думали, что он там возглавит коллектив. Вместо этого ушёл в ФИА. Думали, что там пройдёт, а вместо этого вроде как на понижение в маленькую команду «Альфа Таури», но теперь-то понятно, что там он готовился к основной команде. Как пилоты из Фаэнцы переезжают в Милтон-Кинс, так и руководители теперь у нас.

Но что ему остаётся? Разбитое корыто, так как после Хорнера всё разбомблено? Так-то оно так, но ведь новая машина [2026-го]. А теперь представьте, что они попадут в новый болид и новый мотор. А вот будет ли у них пилот? Хорнер — это не Ферстаппен. Вот Хельмут Марко — любимчик Макса. За него он мог уйти. А Хорнер наоборот — его отец с ним воевал. Это никак не повлияет на решение Макса. Или решит уйти из-за машины, или не решит. Хорнер — это не Мекис. Ферстаппену, может, будет даже проще с более молодым и, с его точки зрения, более податливым Лораном», — сказал Попов в видеоролике на YouTube-канале.